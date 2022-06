Paulo Fonseca oficializado amanhã no Lille

A oficialização de Paulo Fonseca como novo treinador do Lille está por horas, sabe Record. De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o treinador português de 49 anos vai ser amanhã [quarta-feira] oficializado pelo clube francês, com o qual deverá assinar um contrato válido para as duas próximas temporadas.

Sem clube há um ano, altura em que deixou o comando técnico da AS Roma, Paulo Fonseca já se encontra em solo francês para assumir a sua terceira experiência fora de Portugal, depois de Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e AS Roma (Itália). No nosso país, o técnico esteve à frente do Estrela da Amadora, 1.º Dezembro, Odivelas FC, Pinhalnovense, CD Aves, Paços de Ferreira, FC Porto e Sp. Braga.