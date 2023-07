Paulo Fonseca pede reforços: «Precisamos de uma equipa de melhor qualidade»

Apesar das três vitórias em três jogos na pré-época, Paulo Fonseca quer mais opções no plantel do Lille e fez questão de admiti-lo após o triunfo por 3-2 contra o Le Havre,"Precisamos de pelo menos quatro jogadores: um extremo, um avançado, um médio e um guarda-redes. Toda a gente compreende que precisamos de jogadores. É difícil jogar à quinta-feira e ao domingo com apenas este número de jogadores. Tenho esperança de conseguir alguns jogadores a tempo. Estamos a trabalhar nesse sentido. Na época passada, André Gomes, Adam Ounas e Ismaily chegaram no fim de agosto. Não temos a mesma capacidade (do ponto de vista económico) que os outros. Para fazer uma época melhor que a anterior, precisamos de uma equipa de melhor qualidade. Se não, vai ser muito difícil", atirou o treinador do Lille.Este é o balanço do mercado do Lille até agora: entraram Tiago Santos (ex-Estoril), Hákon Haraldsson (ex-Copenhaga) e Samuel Umtiti (ex-Barcelona); partiram Timothy Weah (Juventus), André Gomes (fim do empréstimo), José Fonte (fim de contrato), Benoit Costil (fim de contrato), Jonathan Bamba (Celta Vigo) e Jonas Martin (rescindiu contrato).