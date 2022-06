Paulo Fonseca poderá ter elemento português na equipa técnica do Lille

O treinador Paulo Fonseca, de 49 anos, está sem clube desde que deixou a Roma no final da época passada e poderá assinar pelo Lille muito em breve,Segundo a imprensa francesa, falta apenas ao treinador português escolher a sua equipa técnica. Caso se venha a concretizar, Paulo Fonseca irá encontrar Jorge Maciel, que já orientou os sub-23 do Benfica, e que, segundo Record apurou, irá permanecer no clube francês, apesar da saída de Jocelyn Gourvennec do comando técnico da equipa.