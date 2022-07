Presidente do Lille confirma saída de Renato Sanches: «Vai partir mas não sei para que clube»

O presidente do Lille confirmou esta quarta-feira que Renato Sanches está de saída do clube. Olivier Létang foi questionado sobre o futuro do português durante a apresentação do avançado maliano Mohamed Bayo, ex-Clermont."O Renato tem duas belas possibilidades, são dois clubes muito grandes. Se ainda está connosco é porque não chegámos a acordo com os clubes em causa", explicou o líder do Lille."Ele vai partir, mas não sei para que clube. Vou manter a confidencialidade das negociações... Mas será Paris ou Milão", acrescentou.Recorde-se que o internacional português é pretendido pelo PSG e pelo Milan, mas o médio dá preferência ao campeão francês.