Presidente do Lille e a saída de Renato Sanches: «Se chegar oferta de um grande clube poderá ir»

Durante o último verão, no qual Renato Sanches se destacou ao serviço da seleção portuguesa durante o Euro´2020, o médio foi várias vezes associado a grandes clubes europeus como Liverpool ou Barcelona. Uma lesão no final do mercado de transferências veio arrefecer os rumores, contudo a vontade de muitas equipas em contar com os serviços do médio luso continua presente e depois das últimas declarações do presidente do Lille, Oliver Létang, essa vontade pode vir a crescer ainda mais.





Em declarações ao canal francês ‘BFM’, o presidente do clube onde milita Renato Sanches, José Fonte, Xeka e Tiago Djaló foi muito claro acerca do possível futuro do médio ex-Benfica."Falámos do tema e já o discutimos diretamente com ele. Vamos ver o que acontece. Mas por enquanto está connosco e está feliz de estar aqui", contou Létang e acrescentou: "Tem conseguido mostrar um nível de rendimento interessante durante o regresso de lesão no final da época, mas também no Campeonato da Europa com Portugal".O jogador que venceu o prémio de Golden Boy em 2016 já teve passagens pelo Bayern Munique e Swansea e está no Lille desde 2019. A hipótese de regressar a um clube de topo europeu aumentou depois das declarações do presidente do Lille e as propostas podem vir a chegar ao clube francês, provenientes de várias equipas de diferentes campeonatos.