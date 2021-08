Renato Sanches já foi operado: «Vemo-nos em breve»

Renato Sanches já foi operado ao problema no menisco que o impediu de dar o seu contributo na goleada sofrida pelo Lille diante do Nice. O português utilizou a rede social Instagram para deixar uma publicação a dar conta do sucesso da intervenção cirúrgica e deixou ainda a mensagem: "vemo-nos em breve".





Segundo a imprensa francesa, refira-se, Renato Sanches deverá ficar afastado dos relvados até setembro, o que deixa desde já de parte uma possível saída do português neste defeso, mas também afasta-o dos jogos da Seleção Nacional de setembro, diante de Irlanda, Qatar e Azerbaijão.