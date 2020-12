Renato Sanches pode deixar o Lille já em janeiro

A imprensa francesa dá conta esta quarta-feira que Renato Sanches pode estar de saída do Lille.





O jogador português é um dos ativos que o clube do norte de França pode vender, de modo a fazer face à crise financeira e 'suavizar' o passivo que, segundo o Canal+, oscila entre 130 e 200 milhões de euros. O jornal 'Le Parisien' diz que rondava os 128 milhões de euros em junho de 2019.Gérard Lopez, atual dono e presidente do clube, pode ser 'empurrado' pelo fundo de investimentos Elliott, dono do Milan e principal financiador do Lille.Consta que o fundo está muito preocupado com a dívida do clube e aponta a saída de jogadores nas próximas janelas de transferências como solução para fechar o buraco financeiro, pois o Lille não atingiu o nível de vendas que desejava no verão. Encaixou 81 milhões de euros com a saída de Victor Osimhen para o Nápoles e 26 milhões com a ida de Gabriel para o Arsenal.Mas Adama Soumaoro, Boubakary Soumaré ou Jonathan Ikoné não saíram e o jornal 'La Voix du Nord' explica que não é de excluir agora a saída de Renato Sanches, um jogador que pode representar um bom encaixe financeiro.Acrescenta o mesmo jornal que o clube recusou no verão uma proposta de 70 milhões de euros por parte de um clube inglês e que se essa oferta se repetisse este inverno, o mais certo é que o Lille não teria outra opção que não fosse aceitá-la.