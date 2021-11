Renato Sanches: «Se não me tivesse lesionado teria assinado pelo Barcelona no verão»

Renato Sanches admitiu numa entrevista ao jornal francês 'La Voix du Nord' que esteve a um passo do Barcelona no último verão. O jogador português do Lille era desejado por Ronald Koeman para reforçar o meio campo dos catalães."Se não me tivesse lesionado, teria assinado pelo Barcelona este verão. O Barça e o Lille estavam de acordo, havia um acordo", contou o internacional português, que esteve em muito bom plano no Euro'2020.Só que entretanto Renato Sanches sofreu uma lesão num joelho e teve de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica. "Ao princípio foi um choque, mas depois colocas as coisas em perspetiva. No futebol há altos e baixos, já estou habituado. Deixei de pensar em clubes interessados e passei a concentrar-me na minha recuperação."O jogador, de 24 anos, falou também da sua transferência do Benfica para o Bayern Munique, em 2016. "Quando fui para o Bayern não estava pronto para jogar num clube assim, mas hoje sinto-me preparado."