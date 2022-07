Roma pode ajudar Renato Sanches

A saída de Renato Sanches do Lille para o PSG continua num impasse mas a transferência pode ficar fechada esta semana e contar com o contributo da Roma de José Mourinho.

O técnico português quer contratar Wijnaldum e até telefonou ao médio do PSG. Segundo a imprensa francesa, a uma saída do jogador holandês (definitiva ou numa cedência com opção de compra) pode ser a chave para os parisienses avançarem no imediato para Renato Sanches, que aguarda por poder juntar-se aos compatriotas Nuno Mendes, Vitinha e Danilo Pereira. Este último, de resto, terá ganho em definitivo a presença no plantel de Christophe Gaultier. O novo treinador dos parisienses tinha algumas dúvidas relativamente ao internacional luso. No entanto, as exibições de Danilo na digressão asiática convenceram o técnico gaulês, muito pela possibilidade de usar o português como defesa-central.