Samuel Umtiti reforça Lille de Paulo Fonseca

O defesa internacional francês Samuel Umtiti vai jogar no Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, nas próximas duas épocas, anunciou este sábado aquele clube gaulês, ocupando o lugar deixado vago pela saída de José Fonte.

Com o antigo capitão a sair do clube a custo zero para assinar pelo Sp. Braga, os 'dogues' encontraram no campeão do mundo pela França em 2018 um substituto para o eixo da defesa, assinando até 2025.

"Estou muito feliz por me juntar a este grupo e a este clube. Esperei por isto muito tempo. [...] Partilho estes valores de ambição, trabalho e espírito de luta. Cresci numa cultura vencedora e quero trazer esse extra, essa mentalidade, para a equipa", declarou o jogador, citado em comunicado.

O defesa central de 29 anos jogou 31 vezes pela seleção AA francesa e estava desde 2016/17 no Barcelona, clube com o qual rescindiu no final de junho, após uma época cedido ao Lecce, em Itália.

Pelo Barça, o jogador campeão mundial pela França em 2018 realizou um total de 133 encontros, tendo ajudado a conquistar dois campeonatos, duas Supertaças de Espanha e três Taças do Rei.

No Lille, quinto classificado da Liga francesa em 2022/23, encontrará o treinador Paulo Fonseca e outros lusos, desde logo um reforço, o também defesa Tiago Santos, contratado ao Estoril, mas também Tiago Djaló.