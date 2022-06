Tiago Djaló deve sair do Lille e já recebeu sondagens de Inglaterra

Tiago Djaló não deve continuar no Lille na próxima temporada e está a estudar o próximo passo a dar na carreira. Ao queconseguiu apurar, a mudança para o campeonato inglês é uma das hipóteses em cima da mesa, até porque o central, de 22 anos, já recebeu sondagens de clubes daquele país.Depois de uma época em França em que bateu recordes de carreira - realizou 38 partidas e marcou um golo - o luso-guineense, com contrato até 2024 com o Lille, coloca a mira na saída para um clube que dispute as competições europeias, preferencialmente a Liga dos Campeões, e os interessados em Inglaterra preenchem esse requisito.A boa época ao serviço do 10.º classificado da Ligue 1 acabou por lhe abrir as portas da Seleção Nacional, quando, em março, foi chamado por Fernando Santos para suprir a vaga deixada em aberto por Pepe, que havia testado positivo à Covid-19. No playoff de acesso ao Mundial, Djaló acabou por não se estrear por Portugal nos jogos diante da Turquia e Macedónia do Norte, mas ficou um passo mais perto do objetivo. Daí que, também, pretenda transferir-se para um clube que lhe dê maior projeção internacional.