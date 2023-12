Tiago Djaló vai deixar o Lille em janeiro: Juventus e At. Madrid na linha da frente

Sem intenção de renovar com o Lille, Tiago Djaló deve deixar o clube francês já em janeiro. Segundo o 'L'Equipe', a decisão dos Dogues já terá sido tomada e visa essencialmente garantir um pequeno encaixe financeiro, ao invés de ver o jogador sair a custo zero no final da temporada. Ainda de acordo com a mesma publicação, Juventus e Atlético Madrid estarão na linha da frente pela contratação do defesa português de 23 anos, tal como o Inter Milão, que há muito está de olho.

Tiago Djaló, refira-se, ainda não jogou esta temporada, por estar a recuperar de uma grave lesão sofrida em março deste ano.