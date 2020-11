Christophe Galtier, treinador do Lille, teceu rasgados elogios a Renato Sanches numa entrevista à 'France Football'. O técnico mostra-se impressionado, não só com as capacidades físicas do internacional português, como também com a sua qualidade técnica.





"É um jogador de Liga dos Campeões. De todos os que já treinei, apenas um me impressionou da mesma forma, mas num registo diferente: o Blaise Matuidi. O Renato é feito para os grandes clubes europeus", considerou o treinador.E prosseguiu: "Fisicamente é impressionante, pela combinação de rapidez e força, faz tudo em alta intensidade. Com ou sem bola, tudo é feito numa intensidade máxima", explicou, adiantando que o melhor esquema tático para o português é o 4x3x3."No 4x3x3 ele pode projetar-se sem limites. Além disso, como alguém que entende muito do jogo, que analisa o seu desempenho e que também vê muito futebol, sabe manter uma posição mais defensiva. Quando, por exemplo, vê o Xeka a projetar-se, ele não se deixa levar. Mas por outro lado, a vantagem do 4x4x2 é que tem espaço à sua frente, não fica muito próximo da linha defensiva adversária, onde é mais difícil ganhar velocidade."