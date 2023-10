Umtiti: «Não podia dar-me ao luxo de desrespeitar o futebol e ir para a Arábia Saudita»

Samuel Umtiti foi contratado em definitivo pelo Lille, depois de ter estado emprestado ao Lecce pelo Barcelona. Em entrevista ao jornal 'Le Quotidien du Sport', o defesa-central explicou por que, embora tenha recebido propostas de outros clubes, tomou a decisão de rumar a França."Depois do que vivi nos últimos quatro anos, não podia dar-me ao luxo de desrespeitar o futebol e ir para a Arábia Saudita. Foi por isso que voltei para França, para continuar a trabalhar", referiu. "A Ligue 1 é um campeonato de qualidade. O facto de estar mais exposto também fazia parte dos meus critérios. Queria jogar num clube ambicioso, sobretudo num que disputasse uma competição europeia porque sentia falta disso", acrescentou.Samuel Umtiti confessou ainda que gostava de ter regressado ao Lyon, emblema que representou antes de ir para Barcelona: "É um verdadeiro prazer estar no Lille depois de uma época quase completa no Lecce. Quando saí de França, estava no Lyon, onde, logicamente, gostava de ter regressado. Embora tenha havido contactos, acabei por escolher um clube que me queria e que tinha os mesmos valores que eu".