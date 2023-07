Benjamin Mendy assina com o Lorient poucos dias depois de ser ilibado nos casos de violação

Benjamin Mendy signe deux ans au FC Lorient.



Não demorou muito a regressar ao futebol. Benjamin Mendy assinou um contrato de dois anos com os franceses do Lorient, poucos dias depois de ter sido ilibado das últimas duas acusações - violação e tentativa de violação - por que respondeu num tribunal em Inglaterra.O lateral esquerdo, de 29 anos, não joga futebol profissional desde agosto de 2021, quando participou num encontro do Manchester City, diante do Tottenham.Depois disso esteve a braços com um longo processo judicial, onde foi acusado de violar várias mulheres em festas privadas em sua casa. Acabou por ser ilibado de todas as acusações.O contrato com o Manchester City terminou em junho deste ano, mas o internacional francês não esteve muito tempo desempregado. "O Lorient está feliz por anunciar hoje a contratação por dois anos do lateral esquerdo internacional francês, Benjamin Mendy", revela o clube no seu site.