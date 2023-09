Benjamin Mendy volta a jogar 763 dias depois

Decorria o minuto 71 da receção do Lorient ao Monaco quando Benjamin Mendy foi lançado na equipa da casa para pôr fim a 763 dias afastado dos relvados. O lateral de 29 anos ajudou ao empate (2-2), esperando agora relançar a carreira.

A última partida do internacional francês tinha sido a 15 de agosto de 2021, ao serviço do Man. City numa visita ao Tottenham para a 1ª jornada da Premier League. Na semana seguinte foi detido por suspeitas de agressão sexual e suspenso pelo clube inglês. Enfrentou sete acusações de violação e duas de agressão sexual e até chegou a cumprir prisão preventiva, mas entre janeiro e julho deste ano acabou ilibado de todas as acusações pelo tribunal inglês que julgou o caso.

O contrato com o Man. City terminou no final de junho e assinou pelo Lorient, onde está longe de ser um nome unânime. No sábado a claque do clube espalhou tarjas pela cidade onde se liam frases como "Mendy nos bares, medo em Lorient" ou "Oito acusações contra Mendy". O técnico Régis Le Bris desvaloriza, sublinhando que o "caso está encerrado" e que continuará a apostar no jogador.