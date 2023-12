Claque do Lorient protesta com 400 quilos de peixe: «Bem podre, como vocês»

O Lorient está a realizar uma temporada pouco positiva e esta quarta-feira, no clássico com o Brest, viveu uma das noites mais difíceis, ao perder por 4-0 numa partida na qual sofreu os quatro golos ainda na primeira parte, entre os 22' e os 45'+3.Como se não bastasse a humilhação de mais uma derrota, os jogadores foram surpreendidos no dia seguinte no centro de treinos com um protesto da claque Merlus Ultras 1995, que decidiu colocar ali um grande 'carregamento' de... peixe podre."Depois de mais uma derrota vergonhosa (e este termo é simpático) da nossa equipa, uma ação foi organizada em frente ao Kerlir por 20 membros. 400 quilos de peixe foi colocado em frente ao portão, acompanhado da mensagem 'bem podre, como vocês'. Que as pessoas que não se preocupam e respeitem o FC Lorient saiam do clube", podia ler-se na nota emitida no site oficial, na qual foram anexadas as fotos acima.