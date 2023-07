Ministra francesa defende Mendy: «Se ser absolvido gera a mesma suspeita que ser acusado...»

Benjamin Mendy assinou com o Lorient apenas 5 dias depois de ter sido ilibado das últimas acusações de violação em Inglaterra e, não obstante terem surgido algumas críticas em França, a ministra dos desportos do país saiu em defesa do jogador, frisando que é importante respeitar as decisões dos tribunais."Há aqui duas coisas importantes: a primeira é dizer que ele foi absolvido. Houve dois julgamentos, são veredictos do sistema judicial britânico. E se ser absolvido gera a mesma suspeita que ser acusado, então perdemos o nosso sentido de justiça. Benjamin Mendy foi absolvido", referiu Amélie Oudéa-Castéra, em declarações à 'France Info'."Ele está a fazer uma reabilitação desportiva. Depois de uma paragem de quase dois anos na carreira, está a retomar a sua vida. Foi feita justiça e temos de respeitar. Ao mesmo tempo, há que continuar a insistir na liberdade de expressão e no respeito pelas vítimas. É importante para mim ter esse equilíbrio e que estes acontecimentos sejam uma oportunidade para o frisar", acrescentou a governante.O internacional francês, então futebolista do Manchester City, foi acusado pela justiça britânica de violar mulheres em festas privadas em sua casa. Num primeiro julgamento foi ilibado de 7 acusações, na última sexta-feira foi inocentado das últimas duas, uma de violação e outra de tentativa de violação.