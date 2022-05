A insólita razão que levou o Lyon a rescindir contrato com o central Marcelo

O jornal francês 'L'Équipe' revelou esta terça-feira o motivo que levou o Lyon a rescindir contrato com o defesa-central brasileiro Marcelo no arranque deste ano civil. Depois de um início de temporada aquém do esperado (sem qualquer triunfo nas três primeiras rondas do campeonato), a derrota por 0-3 com o Angers, logo na 2.ª ronda da Ligue 1, ficará para sempre guardada na memória dos responsáveis do Lyon... e não pelas melhores razões.

De acordo com o diário francês, o treinador Peter Bosz e o na altura diretor desportivo do Lyon, o brasileiro Juninho, decidiram nesse mesmo jogo que o central Marcelo deveria ser afastado do grupo de trabalho. As razões? Ao que tudo indica, estão relacionadas com o baixo desempenho do jogador no arranque de temporada mas também... com o seu "comportamento inadequado" no balneário da equipa logo após o final do jogo no Raymond-Kopa.

Segundo a mesma fonte, o Marcelo terá tido um momento de flatulência no balneário e rido da situação, reação despertada também em outros dos seus companheiros de equipa. Quem não gostou foi o diretor desportivo, Juninho, bem como a equipa técnica liderada por Peter Bosz que, em conjunto, decidiram afastar desde logo o jogador do plantel principal.

À parte desde agosto de 2021, Marcelo decidiu rescindir por mútuo acordo com o clube a 26 de janeiro. Dois dias depois, viria a ser anunciado no Bordéus até ao final da temporada.