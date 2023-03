Anthony Lopes defrontou Grenoble com dedo da mão partido

O guarda-redes português Anthony Lopes atuou no recente encontro do Lyon diante do Grenoble (vitória por 2-1), referente à Taça de França, com um dedo da mão partido, segundo revelou esta sexta-feira o técnico Laurent Blanc. Por isso, devido a esta lesão, o português será baixa este fim de semana diante do Lorient, tal como Alexandre Lacazette."O Anthony Lopes fraturou um dedo. Jogou nessa condição porque se lesionou no aquecimento. Mas agora é muito doloroso. Vamos tentar gerir a situação, mas o médico é a pessoa mais qualificada para falar dessas situações. Creio que vamos poupá-lo no jogo diante do Lorient, porque o dedo ainda está muito inchado", declarou o técnico, na antevisão ao encontro deste domingo.