Anthony Lopes dispara contra todos: «Vergonha é uma palavra muito forte, mas acaba por ser isso»

Um 'enorme desabafo' de Anthony Lopes. Foi assim que os principais meios de comunicação social franceses apelidaram a intensa declaração do guarda-redes internacional português do Lyon. Depois da confirmação do 8.º lugar na Ligue 1 desta época, ficando assim sem acesso às provas europeias na próxima temporada, o guardião foi direto ao assunto e sem medo de fazer inimigos... mesmo no plantel.

"Vergonha é uma palavra muito forte, mas acaba por ser isso. É imperdoável. O Lyon, com os jogadores que temos no plantel, não pode terminar em 8.º. Esta temporada foi catastrófica para toda a gente e em todos os aspetos. Chegámos a reunir uma ou outra vez, para destacarmos que não podíamos aceitar aquilo que estávamos a fazer, mas temos de juntar atos às palavras e isso é mais complicado", disse.