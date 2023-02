Anthony Lopes e a surpreendente derrota com o Auxerre: «Entrámos a dormir na segunda parte»

Anthony Lopes não tem dúvidas que foi a má entrada da equipa na segunda parte que custou ao Lyon a derrota (1-2) na deslocação ao terreno do Auxerre na 24.ª jornada da Liga francesa. "Entrámos a dormir na segunda parte. Não estivemos focados nos primeiros cinco minutos. Os pequenos erros pagam-se caro. Perdemos este jogo em cinco minutos. Temos de pensar e trabalhar para vencermos o Angers na próxima semana", atirou o guardião, titular na baliza do Lyon esta noite, em declarações aos canais oficiais do clube.





Com este resultado, o Lyon é nono classificado na Liga francesa, com 35 pontos, podendo ser ultrapassado por Reims (10.º) e/ou Toulouse (11.º) até ao final da jornada. Já o Auxerre aumenta para 8 pontos a vantagem sobre o último classificado Angers, que ainda entra em campo esta ronda, com uma deslocação ao terreno do Estrasburgo, este sábado.