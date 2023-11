Anthony Lopes lembra ataque ao autocarro: «Essas memórias ficarão marcadas para o resto da vida»

Anthony Lopes recordou ontem o ataque ao autocarro do Lyon antes do jogo com o Marselha. "Digerimos bem a situação. Precisávamos de voltar a concentrar-nos no trabalho depois do que aconteceu na noite de domingo. O melhor remédio é chutar a bola e voltar rapidamente aos relvados", frisou o guardião luso, antes de acrescentar: "Essas memórias ficarão marcadas para o resto da vida. Vivenciámos algo horrível. Eu já vivi muitas coisas, mas isto foi muito difícil de vivenciar. O limite foi mais do que ultrapassado. É uma mistura de raiva, tristeza e deceção."