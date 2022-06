Anthony Lopes prolonga contrato com o Lyon até 2025

O futebolista internacional português Anthony Lopes prolongou o contrato com o Lyon por dois anos, até 2025, anunciou esta quinta-feira o clube da liga francesa, o único que o guarda-redes representou em toda a carreira.

"O Olympique Lyonnais tem o prazer de anunciar a extensão do contrato com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes por duas temporadas adicionais, até 30 de junho de 2025, com mais um ano de opção", informou o clube no site oficial na Internet.

Anthony Lopes, de 31 anos, representa o Lyon desde os escalões de formação, há mais de 20 temporadas, tendo-se estreado na equipa principal em outubro de 2012. Em uma década disputou 419 jogos e tornou-se o sexto jogador com maior número de partidas disputadas pela equipa gaulesa.

"O OL [Olympique Lyonnais] está encantado por poder continuar esta aventura com Anthony Lopes e é com prazer que assinala o facto de os jogadores formados no clube pretenderem fazer avançar o projeto do Lyon", informa o emblema.

O guarda-redes, que tem 14 internacionalizações por Portugal, disputou 42 jogos na época 2021/22, na qual o Lyon terminou num dececionante oitavo lugar no campeonato francês, apesar de ter atingido os quartos de final da Liga Europa, depois de ter eliminado o FC Porto nos 'oitavos'.