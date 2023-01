Botafogo vende Jeffinho ao Lyon por 10 milhões de euros

O avaçado brasileiro Jeffinho vai representar os franceses Lyon nas próximas quatro épocas e meia, até junho de 2027, proveniente do Botafogo, de Luís Castro, uma transferência realizada por 10 milhões de euros, informaram os dois clubes.

"O Olympique Lyonnais tem o prazer de anunciar a transferência do atacante brasileiro Jeffinho do Botafogo, por quatro temporadas e meia, ou seja, até 30 de junho de 2027. O valor da transferência é de 10 milhões de euros, aos quais podem ser adicionados no máximo 2,5 M€, mediante o desempenho do clube e do jogador", escreveu o emblema gaulês, na página oficial na Internet.

Pelo clube brasileiro, o avançado canarinho, de 23 anos, anotou um total de dois golos e três assistências em 26 partidas.

No atual nono classificado da Liga francesa, Jeffinho vai partilhar o balneário com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes.