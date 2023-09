Chelsea empresta Diego Moreira ao Lyon: «Uma oportunidade de fecho de mercado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio ofensivo português Diego Moreira, de 19 anos, vai jogar no Lyon por empréstimo do Chelsea, que este ano o contratou após deixar o Benfica, anunciou o clube francês.Segundo o Lyon, Diego Moreira chega por empréstimo "por uma quantia de 2,8 milhões de euros" e esta contratação foi "uma oportunidade de fecho de mercado" que deixa aquele emblema "muito feliz por receber o jogador talentoso".

A saída dos blues acontece apenas dois dias após ser titular na vitória do Chelsea ante o Wimbledon (2-1), na Taça da Liga, a estreia pelo clube inglês.

Nascido em Liége, quando o pai, Almani, jogava no Standard, começou a dar os primeiros passos no futebol precisamente nesse clube e, em Portugal, esteve nas camadas jovens do Benfica a partir de 2020/21, tendo feito dois jogos oficiais pela equipa principal dos encarnados.

O Lyon considera o extremo esquerdo "muito vivo e técnico" e apelida-o de "grande arquiteto da conquista da UEFA Youth League em 2022", com quatro golos e cinco assistências.