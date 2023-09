Claque do Lyon repreende o plantel após goleada frente ao PSG: «Esperamos que respeitem a camisola»

A pesada derrota caseira (1-4) frente ao PSG e consequente queda para o último lugar da Ligue 1 (1 ponto em 4 jornadas) fez aumentar a tensão no Lyon, que já tinha sofrido com a saída de várias figuras no mercado. No final da humilhação frente aos parisienses, a equipa dirigiu-se às bancadas e escutou um furioso recado da claque.

"A mensagem é clara! Se há algum líder nesse balneário, já não tem o direito de ficar calado. Vocês estão a vestir a camisola do Olympique de Lyon! No passado, outros trouxeram-nos glória com essa camisola, vocês não têm o direito de a manchar", atirou o representante dos ‘ultras’, munido de um microfone ligado às colunas do estádio, deixando ainda um recado sobre o mercado de transferências: "A janela já acabou! Vocês ficaram, agora esperamos que respeitem a nossa camisola, que deixem tudo em campo e que nas derrotas saiam de cabeça erguida. Queremos cantar os vossos nomes com respeito e amor e não como cantamos os nomes dos m ***** que abandonaram o clube no último meio ano."

Laurent Blanc tremido

O técnico Laurent Blanc também viu a contestação de que já era alvo aumentar e a demissão durante a paragem para as seleções ainda não estará afastada. Questionado pelo ‘L’Équipe’ no final do jogo, Santiago Cucci, presidente executivo do Lyon, foi enigmático quanto à continuidade do técnico. "Não é assunto para agora... precisamos de um treinador que treine", disse, sendo depois confrontado sobre o tema de forma mais direta: "Despedir Laurent Blanc? Não foi isso que disse. Ele não é o único culpado, não é ele que joga." Antes do jogo, já tinha sido mostrada nas bancadas uma tarja onde se lia: "Blanc, se não tens coragem para lutar, renuncia!". O francês chegou ao Lyon na época passada, tendo falhado o acesso à Europa (7º na Ligue 1).