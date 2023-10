Crise continua: Lyon cancela treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A crise que se vive no Lyon, último classificado na Ligue 1, teve ontem novos desenvolvimentos. Depois de terem surgido informações que vários jogadores não gostariam do técnico Fabio Grosso, o italiano terá reunido o plantel e exigido saber quem era a ‘toupeira’. De acordo com o ‘L’Équipe’, como ninguém assumiu, o treino foi cancelado pelo treinador, que conta três derrotas e um empate desde que chegou.