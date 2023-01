Dejan Lovren assina pelo Lyon até junho de 2025

O defesa central internacional croata Dejan Lovren está de regresso ao Lyon, com o clube, oitavo classificado da Liga francesa, a informar esta segunda-feira que o jogador será reforço por duas épocas e meia.

"O Olympique Lyonnais tem a satisfação de comunicar, na abertura do mercado, o regresso ao clube do defesa central e internacional croata Dejan Lovren, por duas épocas e meia, até 30 de junho de 2025", comunicou o clube na sua página oficial.

Lovren, de 33 anos, que competiu recentemente no Mundial do Qatar, competição em que a Croácia foi terceira classificada, estava há duas épocas e meia nos russos do Zenit, depois de cinco temporadas no Liverpool.

Antes, alinhou no Southampton, a porta de entrada na Liga Inglesa, então proveniente do Lyon, clube a que chegou a meio de 2009/10 e representou até 2012/13. Na carreira, Lovren fez a formação e jogou no Dínamo Zagreb, bem como no Inter Zapresic.

"Estou muito feliz com o regresso ao Olympique Lyonnais. Foi o clube que me abriu as portas do futebol internacional, e não esqueço isso. Tenho imensas memórias daqui, muitas ligações também, especialmente com o presidente Jean Michel Aulas, que sempre me apoiou", disse o jogador, citado pelo clube.