Depay garante permanência no Lyon até ao final desta temporada

Muito assediado no futebol do Velho Continente, Memphis Depay fez questão de sossegar os adeptos do Lyon ao garantir que vai permanecer no clube francês até ao final do contrato, em junho próximo. De acordo com o jornal gaulês 'L'Équipe', o dianteiro holandês já decidiu continuar porque deseja lutar pelo título nacional. Máximo goleador da Ligue 1 (10 golos), o atacante esclareceu a sua decisão:





"Se quero continuar no Lyon? Estou concentrado em tudo o que faço aqui. Não quero fazer declarações. Têm de desfrutar da minha presença no clube agora e até ao final da temporada", garantiu o holandês, no final da partida com o Len s, no qual marcou um golo. Depay termina contrato em junho de 2021 e já avisou os responsáveis do Lyon que não tem intenções de renovar contrato.