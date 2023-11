Fabio Grosso deixa comando técnico do Lyon

O Lyon anunciou, esta quinta-feira, que iniciou o processo de rescisão com o treinador italiano, Fabio Grosso, sendo substituído "temporariamente" pelo diretor do centro de treinos, Pierre Sage.

O treinador, de 45 anos, que chegou ao emblema francês em setembro para substituir Laurent Blanc, somou apenas uma vitória em oito jogos à frente do plantel do Lyon, deixando o clube na último lugar da Ligue 1, com sete pontos em 12 jornadas disputadas.

Em comunicado, o Lyon referiu que a decisão surgiu "tendo em conta os resultados obtidos e após uma análise aprofundada da situação da equipa".

O Lyon, onde atuam os portugueses Diego Moreira e Anthony Lopes, perdeu no domingo frente ao Lille, treinado por Paulo Fonseca, por 2-0. A única vitória de Grosso no comando técnico do clube aconteceu no encontro frente ao Rennes por 1-0, em 12 de novembro.

Pierre Sage já é o terceiro treinador do Lyon esta temporada e o sexto desde a primavera de 2019, algo nunca antes visto no clube francês.