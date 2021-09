Jérôme Boateng arrisca cinco anos de prisão

Anunciado como reforço do Lyon no último dia de mercado, o alemão Jérôme Boateng poderá partir... sem sequer jogar pelos franceses. É que esta quinta-feira o defesa será presente a juiz em Munique, no âmbito de um processo no qual é acusado de violência doméstica por parte da mãe dos seus dois filhos. Caso seja condenado, o internacional alemão de 33 anos arrisca uma pena de prisão de cinco anos.





O caso, refira-se, remonta a 2018 e inicialmente a audiência estava marcada para dezembro, tendo sido na altura adiada devido ao contexto de pandemia. Será esta quinta-feira, sendo previsível que a decisão quando ao processo levantado seja tomada no mesmo dia, tal como a questão da custódia dos dois filhos de ambos, de 10 anos.Lembre-se que Boateng está envolvido num outro processo, também por acusações de violência , no caso da sua ex-namorada Kasia Lenhart, que perdeu a vida no início deste ano