John Textor: «Estejam descansados, nunca deixarei que o Lyon perca o seu prestígio»

John Textor fez um comunicado através da página oficial do Lyon, dirigindo-se aos adeptos. Na mensagem, o acionista maioritário do clube francês começa por dizer que "o futebol às vezes é cruel", pedindo que os adeptos "continuem a dar encorajamento positivo a uma equipa frágil, mesmo em circunstâncias difíceis", algo que o grupo precisa "mais do que nunca"O dono do Lyon também saiu em defesa do treinador Fabio Grosso. "Faz um trabalho sólido. Aprende mais sobre os jogadores dia após dia", destacando que por vezes, quando faz testes com o plantel, "nem sempre aprende coisas positivas".Na parte final, John Textor lembrou que em janeiro "não haverá qualquer limite para melhorar o plantel" e deixou uma garantia: "Estejam descansados: nunca deixarei que este clube perca o seu prestígio".Este comunicado vem na sequência do pior arranque de campeonato da história do clube. Após sete jornadas, a equipa onde atua Anthony Lopes, está em último lugar e soma apenas dois pontos, tendo marcado apenas um golo nas últimas cinco partidas. Fabio Grosso é já o segundo treinador da época, após a rescisão com Laurent Blanc.