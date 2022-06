Lacazette assina por três épocas no regresso ao Lyon

O avançado internacional francês Alexandre Lacazette vai representar o Lyon nas próximas três épocas, regressando ao clube em que se formou, após cinco anos no Arsenal, anunciou hoje a equipa da liga francesa.Lacazette, de 31 anos, cujo contrato com o clube inglês termina no fim da época 2021/22, assinou um compromisso até 30 de junho de 2025 com o Lyon, no qual alinha o guarda-redes internacional português Anthony Lopes.

O regresso de Lacazette, que apenas representou o Lyon antes de se mudar para Londres, foi considerado "uma prioridade" pelo clube francês, que terminou o campeonato no oitavo lugar e pretende "incutir uma nova dinâmica" para a próxima temporada.

Lacazette estreou-se pelo Lyon em 2010, tendo marcado 129 golos em 275 encontros, sendo ainda o detentor do recorde de remates certeiros numa época do clube no campeonato, com 28, em 2016/17.

O avançado, que tem 16 internacionalizações e três golos marcados pela seleção gaulesa, transferiu-se em julho de 2017 por 60 milhões de euros para o Arsenal, pelo qual disputou 206 jogos e marcou 71 golos.