Laurent Blanc oficializado como novo treinador do Lyon de Anthony Lopes

Laurent Blanc, experiente treinador francês de 56 anos, foi este domingo oficializado como o novo timoneiro do Lyon, equipa onde atua o internacional português Anthony Lopes, momentos após ser anunciado o despedimento de Peter Bosz devido aos maus resultados do atual 8.º classificado da liga francesa.

De acordo com o que foi comunicado pelo Lyon, através de uma nota publicada no seu site oficial, o entendimento entre as duas partes foi alcançado após uma reunião entre os dirigentes do clube e John Textor, empresário norte-americano que em tempos quis investir no Benfica e que está muito perto de se tornar no novo dono do emblema francês.

Com passagens pelo Bordéus e Paris SG, Laurent Blanc regressa ao campeonato francês seis anos depois desde que abandonou o comando técnico dos parisienses. Nas duas últimas temporadas, o técnico francês orientou os cataris do Al-Rayyan, onde orientou o ex-portista e internacional colombiano James Rodríguez.