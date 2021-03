Lyon de Jéssica Silva com mais quatro casos positivos de Covid-19

O Lyon, onde atua a internacional portuguesa Jéssica Silva, informou esta segunda-feira ter mais quatro casos positivos ao novo coronavírus na equipa feminina, dois antes de defrontar o Paris Saint-Germain na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

No comunicado publicado, o emblema francês não revela as identidades das pessoas do grupo profissional que estão infetadas e que se juntam as outras duas, que ficaram, desde logo, isoladas antes a deslocação a Dijon, para a partida da 17.ª jornada do campeonato.

Tendo em conta o número de casos e as diretrizes da Agência Regional de Saúde, que apela ao isolamento de toda a comitiva, o Lyon solicitou junto da UEFA o adiamento do jogo da segunda mão, agendado para quarta-feira, no Estádio Groupama, em Lyon.

Na passada semana, o Lyon, campeão da prova nas últimas cinco edições, marcou o único golo do jogo da primeira mão, aos 86 minutos, graças a uma grande penalidade convertida por Wendie Renard.