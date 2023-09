Lyon e Laurent Blanc acordam saída do treinador face aos maus resultados

O treinador Laurent Blanc foi afastado esta segunda-feira do comando técnico do Lyon, num momento em que a equipa dos portugueses Anthony Lopes e Diego Moreira é 18.ª e última classificada na Liga francesa.





"O Olympique Lyonnais e Laurent Blanc decidiram, de comum acordo, colocar um fim à sua colaboração a partir de hoje. Essa decisão também engloba Franck Passi e Philippe Lambert, auxiliares técnicos", refere o clube na sua página oficial.

O antigo internacional francês deixa o Lyon menos de um ano após ter assumido, em outubro de 2022, e após um início de época em que conta com um empate e três derrotas nas quatro primeiras jornadas da Ligue 1.

A equipa foi goleada em casa pelo Montpellier e pelo Paris Saint-Germain, em ambas as derrotas por 4-1, e perdeu ainda na visita ao Estrasburgo (2-1), e tem um único empate, sem golos, no terreno do Nice.

Laurent Blanc, de 57 anos, chegou ao Lyon depois de duas épocas no Al-Rayyan, do Qatar, e após ter desempenhado também o cargo de treinador no Bordéus, na seleção francesa e no Paris Saint-Germain.

https://www.instagram.com/p/CxDgnrPAvO8/