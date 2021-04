Lyon escorrega em Lens e entrega 3.º lugar ao Mónaco

O Lyon ficou-se este sábado por uma igualdade 1-1 na deslocação a Lens, num encontro da 31.ª jornada da Liga francesa, e entregou a 3.ª posição da tabela ao Mónaco.

Com o guarda-redes português Anthony Lopes na baliza, o Lyon só conseguiu marcar o tento do empate aos 81 minutos, pelos pés do brasileiro Lucas Paquetá, anulando a vantagem conseguida pelos anfitriões, aos 65', altura em que Jonathan Clauss abriu o ativo no Stade Bollaert-Delelis.

Sem vencer há três encontros na Ligue 1, os gones, que terminaram o jogo reduzido a 10 elementos, face à expulsão do ex-Sporting Islam Slimani, aos 90', ocupam, agora, o 4.º posto, com 61 pontos, menos um do que o 3.º colocado Mónaco, que goleou o Metz por 4-0. Já o Lens é 5.º, com 49.

Mais cedo, com os portugueses Gelson Martins e Florentino em campo a partir do minuto 76, os golos monegascos aconteceram apenas no segundo tempo, através do espanhol Cesc Fabregas aos 50 minutos, na conversão de uma grande penalidade, uma vantagem dilatada pelo germânico Kevin Volland, instantes depois.

Já com a dupla lusa em campo, o também suplente utilizado Ben Yedder foi a tempo de bisar (77 e 89), apontado o último golo do encontro de penálti, frente a um adversário que terminou o jogo com menos um elemento, face à expulsão do ganês John Boye (87), e que não vence há quatro partidas, ocupando o nono posto, com 42 pontos.