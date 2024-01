Lyon interrompe empréstimo e 'despacha' Diego Moreira de volta ao Chelsea

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diego Da Silva Moreira Jr ‍???? (@diegzyyy)

Diego Moreira, internacional sub-19 português e vencedor da UEFA Youth League ao serviço do Benfica, anunciou este domingo que terminou o seu contrato de empréstimo com o Lyon, uma decisão que terá partido do clube, segundo a 'RMC Sport'. O esquerdino, de 19 anos, estava emprestado pelo Chelsea desde o verão, um vínculo que estava previsto terminar apenas no final da temporada, mas o desempenho aquém do esperado do português terá levado o clube a optar por devolvê-lo aos blues.Através das redes sociais, o português antecipou-se à oficialização do clube francês e despediu-se dos adeptos agradecendo pelo apoio que recebeu desde a chegada. "Adeptos do Lyon, hoje chega ao fim o meu empréstimo com o clube. Queria agradecer a vossa receção desde o primeiro dia, a primeira partida, desde os meus primeiros passos aqui no clube. São memórias que ficarão para sempre gravadas na minha memória, desejo aos jogadores, assim como a todos os adeptos, que alcancem os seus objetivos nesta segunda parte da temporada. Ficarão para sempre no meu coração", pode ler-se.Diego Moreira alinhou em 8 partidas pelo Lyon, atual 16.º classificado da Ligue 1.