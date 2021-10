Lyon podia ter contratado Suárez em 2009 mas decidiu apostar em Lisandro López

Claude Puel lembrou em declarações à revista 'France Football' um episódio até agora pouco conhecido, ao confessar que em 2009, quando comandava o Lyon, teve a possibilidade de contratar Luis Suárez, então avançado do Ajax. Na altura, recorda, a escolha recaiu em Lisandro López, dianteiro que brilhava pelo FC Porto, muito por culpa dos registos europeus que o avançado argentino vinha deixando na Invicta.





"O Karim [Benzema] tinha saído, o Fred [avançado brasileiro que joga atualmente no Fluminense] também tinha ido algum tempo antes. Virámos a página e tornou-se uma tarefa de elevado nível substituí-los. Na altura hesitámos algum tempo entre o Lisandro López e o Luis Suárez, que estva no Ajax. Gostava muito dele, mas no final escolhemos o Lisandro, que chegava do FC Porto com mais referências europeias", lembrou o técnico, que atualmente comanda o Saint-Étienne.E mesmo que, doze anos depois, a escolha até possa ser colocada em causa, a verdade é que Lisandro deixou uma boa marca no Lyon, com 59 golos em 119 jogos. A diferença acabou por ser a longevidade e a capacidade para continuar no topo. Se Lisandro saiu em 2013 para o Qatar e desde então jogou em destinos menos mediáticos (Brasil, Argentina e Estados Unidos), Suárez rumou ao Liverpool em 2011, ao Barcelona em 2014 e ao At. Madrid em 2020.