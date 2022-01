Lyon resgata Ndombélé ao Tottenham e paga 15 milhões por médio do Brest

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Tanguy Ndombélé vai jogar no Lyon até final da temporada, por empréstimo do Tottenham, anunciou esta segunda-feira o clube da Liga francesa, que comunicou igualmente a contratação do médio Romain Faivre ao Brest.

Em comunicado, o emblema gaulês informou que vai pagar 1,4 milhões de euros (ME) pela cedência de Ndombélé, num acordo que inclui igualmente uma opção de compra, cujo valor não foi revelado pelo clube.

Ndombélé regressa ao Lyon dois anos e meio depois de ter rumado ao Tottenham, que, em 2019, pagou aos franceses uma verba recorde de 60 ME.

Poucos dias depois de ter perdido o brasileiro Bruno Guimarães para o Newcastle, a formação na qual alinha o internacional português Anthony Lopes anunciou igualmente a contratação de outro médio, o franco-argelino Romain Faivre, que jogava no Brest.

Faivre, de 23 anos, assinou contrato até junho de 2026, tendo custado 15 ME ao Lyon, num negócio que inclui outros dois milhões de euros dependentes de objetivos.