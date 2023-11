Lyon soma primeira vitória da temporada na Liga francesa

O Lyon venceu hoje pela primeira vez esta temporada na Liga francesa de futebol, ao bater fora o Rennes, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada, em que a equipa da casa jogou em inferioridade desde os cinco minutos.

Logo aos cinco minutos, o costa-marfinense Guela Doue viu o cartão vermelho, deixando o Rennes com 10 jogadores, facto que foi aproveitado pelo Lyon, que teve o guarda-redes internacional português Anthony Lopes no 'onze'.

O defesa irlandês Jake O'Brien acabou por decidir o encontro, ao marcar o golo solitário, aos 67 minutos, dando o primeiro triunfo ao 18.º e último classificado Lyon, que passou a somar sete pontos, ainda a cinco pontos dos lugares de manutenção.

O Rennes, que não vence há cinco encontros, está no 13.º lugar, com 12 pontos, apenas mais um do que a primeira equipa abaixo da 'linha de água', o Lorient (16.º).

No último encontro do dia, o Marselha, com Vitinha como titular, foi derrotado em casa do Lens, com David Costa a partir dos 86 minutos, graças a um golo de Jonathan Gradit aos 90.

O Lens subiu ao sexto posto, de acesso à Liga Conferência Europa, com 16 pontos, enquanto o Marselha é 10.º, com 13.