Matic poderá rumar ao Lyon

O Lyon está a procura de reforçar-se neste mercado inverno e uma das prioridades é encontrar um médio capaz de acompanhar e aliviar Corentin Tolisso e Maxence Caqueret. Nesse caso, o antigo jogador do Benfica e do Chelsea, Nemanja Matic, é visto como o perfil desejado pelo clube francês. O internacional sérvio de 35 anos possui muita experiência e oferece uma capacidade física que falta ao meio-campo dos Les Gones. Segundo a imprensa francesa, o jogador não se adaptou à vida no seu atual clube, o Rennes, o que levou a olhar para a porta de saída.