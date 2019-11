Memphis Depay em defesa de Anthony Lopes: «Ele salva-nos muitas vezes»

Depois de ter ficado mal na fotografia na derrota (2-1) frente ao Benfica, Anthony Lopes voltou a borrar a pintura na vitória (2-3) do último fim de semana, em casa do Toulouse. Na antevisão ao jogo desta terça-feira com os encarnados, a contar para o Grupo G da Liga dos Campeões, Memphis Depay saiu em defesa do companheiro e afirmou que o guarda-redes português já salvou a equipa em muitas ocasiões.





"O Anthony Lopes é um jogador muito profissional, tem muita experiência, joga há vários anos neste clube e é bom. Ele salva-nos muitas vezes, não nos podemos esquecer disso. Tenho a certeza que ele está bem e a equipa está bem", afirmou o internacional holandês, de 25 anos, referindo ainda que o jogo frente às águias é de extrema importância."Tento dar o meu melhor contributo à equipa, quer seja a marcar ou com assistências. Estou à procura de mais. Entro no jogo para marcar golos. Estamos no caminho certo como equipa e temos de mudar o resultado do jogo em Lisboa. (...) É importante habituarmo-nos a ganhar jogos novamente, isso dá confiança à equipa e ao clube. Precisamos de ganhar", disse.