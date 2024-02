Orel Mangala deixa Nottingham Forest e ruma ao Lyon até final da temporada

O médio belga Orel Mangala vai representar o Lyon até ao final da temporada, por empréstimo dos ingleses do Notthingham Forest, do português Nuno Espírito Santo, anunciou hoje o clube da Liga francesa de futebol.

De acordo com o comunicado divulgado, o emblema gaulês paga ao Forest quase 12 milhões de euros (ME), sendo que existe a possibilidade de uma opção de compra de 17,5 ME, aos quais podem ser adicionados um máximo de 3,5 ME.

O internacional belga, de 25 anos, era habitual titular na equipa de Nuno Espírito Santo, tendo realizado um total de 22 encontros oficiais na presente temporada.

No Lyon, atual 16.º classificado do campeonato gaulês, vai encontrar o internacional português Anthony Lopes.