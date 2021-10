Paquetá chegou atrasado a reunião pré-jogo e bateu com o nariz na porta

Lucas Paquetá pode ter sido um dos elementos decisivos na reviravolta do Lyon diante do Sparta Praga, na quinta-feira, para a Liga Europa - vitória por 4-3 -, mas o dia não começou propriamente da melhor forma para o brasileiro. Tudo porque o médio foi alvo de um castigo por parte da equipa técnica dos franceses, depois de ter chegado atrasado à reunião pré-jogo. Quando chegou, o brasileiro tentou entrar na sala mas a porta estava fechada e... ninguém a abriu. E ali ficou, à porta da sala, enquanto o técnico Peter Bosz dava a tática.





Após o encontro, a situação foi comentada pelo compatriota Juninho, diretor para o futebol do clube, numa declaração na qual deixou claro que este tipo de ações não são perdoadas. "Sinceramente, prefiro perder por 5-0 e até sair do meu cargo do que tomar certas decisões contra os nossos valores. Temos valores. Não é que queiramos ser melhores do que os outros, mas decidimos valores juntos. Já conversei um pouco com o agente dele também. Infelizmente, não há escolha. Ainda não está claro por que chegou atrasado. A porta já estava fechada. A partir do momento em que a porta se fecha e o treinador inicia, se um jogador não regressou sabe que algo vai acontecer", explicou, ao Canal+.E o que acontece nesses casos? Bem, no Lyon a solução é simples: se o jogador for titular, irá para o banco de suplentes; se for suplente, fica fora da ficha de jogo. Ora, como estava alinhado para ser titular, o brasileiro foi colocado por Peter Bosz no banco e acabou por ser de lá que saltou para ajudar na tal reviravolta de 0-2 para 4-3.Após o encontro, Bosz lamentou a situação, mas destacou a resposta dada em campo pelo jogador. "As regras são iguais para todos. Disse que gostaria de ver as desculpas em campo, se fosse necessário. Infelizmente foi necessário no segundo tempo e ele mostrou a verdadeira mentalidade. Deu a resposta certa", declarou.