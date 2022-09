Peter Bosz após novo desaire do Lyon: «Vou beber muito álcool depois destas três derrotas»

Peter Bosz decidiu relativizar os mais recentes resultados do Lyon, que soma por derrotas os três últimos jogos, após o jogo deste domingo com o PSG, que os parisienses venceram por 1-0 . O treinador da equipa onde atua Anthony Lopes respondeu com alguma boa disposição, antes de abordar a situação de uma forma mais séria."Vou beber muito álcool depois destas três derrotas", atirou o técnico entre risos, para depois explicar: "Mais a sério: contra o Lorient foi mau, diante do Monaco não merecíamos perder porque jogámos bem e hoje [ontem] os jogadores deram tudo. Não fecho os olhos ao que vi, mas estamos na direção certa."Bosz disse ainda acreditar que a sua equipa está a crescer. "Sensação de progresso? Absolutamente. Eu percebo que o mais importante são os pontos, mas como treinador consigo ver como a minha equipa joga e não posso dizer nada acerca disso", frisou, sem receio de ser demitido nesta pausa para os jogos das seleções."Nunca estou com medo. Se não me derem tempo... Tenho uma ideia clara do meu trabalho e como quero que os meus jogadores joguem. Treinamos muito e damos tudo para vencer os jogos", vincou.