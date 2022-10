Peter Bosz deixa Lyon e Laurent Blanc está a caminho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Peter Bosz foi demitido do comando técnico do Lyon e Laurent Blanc será o sucessor, avança o jornal 'L'Équipe'. A oficialização da mudança deve ser feita ainda este domingo.Sexta-feira, o Lyon somou o quinto jogo seguido sem vencer na Liga francesa, ao ceder um empate 1-1 na receção ao Toulouse, no jogo que abriu a 10.ª jornada da competição