Peter Bosz: «Estou à espera de um FC Porto com a mesma mentalidade»

O técnico holandês Peter Bosz já teve a oportunidade eliminar o FC Porto de Sérgio Conceição na Liga Europa, mas não estabeleceu uma relação direta com o conjunto portista que há duas épocas perdeu os dois jogos frente ao Bayer Leverkusen, pese embora tenha sido perentório a afirmar o desejo e capacidade para repetir o feito."Há duas épocas ficamos muito contentes porque vencemos o FC Porto por duas vezes, mas a equipa mudou muito entretanto. Como o treinador é o mesmo estou à espera de um adversário com a mesma mentalidade, até porque isso é faz parte da identidade do clube", confidenciou o técnico do Lyon, garantindo que "também não é possível comparar o FC Porto com qualquer adversário do campeonato francês porque os contextos são distintos": "A dimensão desportiva do nosso adversário é enorme. Têm tido resultados excelentes em todas as frentes e ainda não perderam no seu campeonato".Reconhecimento, contudo, que Peter Bosz garante não ter impacto na estratégia delineada para a primeira mão dos oitavos de final da prova da UEFA, mesmo tendo em conta que os golos fora já não têm o mesmo peso. "Há essa diferença nos golos fora, mas, para mim não muda nada, porque a minha ideia é vencer os jogos todos. É claro que há influência estratégica e são dois jogos importantes, mas os nossos índices de confiança são elevados porque estamos numa boa fase e com a força toda", salientou o responsável, reconhecendo que "o comportamento do Lyon estará relacionado com aquilo que o FC Porto fará".O internacional alemão Jérôme Boateng não entra nas opções do Lyon para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa devido a problemas musculares e Peter Bosz reconheceu a influência do central no desempenho da sua equipa, mas também mostrou-se confiante com as alternativas à disposição."A ausência de Boateng muda as coisas um pouco, mas é normal porque cada jogador tem as duas virtudes. Contudo, primeiro olho para a qualidade dos meus jogadores e só depois para o adversário e tenho várias alternativas", comentou o treinador.