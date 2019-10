Presidente do Lyon 'rasga' equipa antes da visita à Luz «Aqui são uma sombra»

Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, não escondeu a revolta por mais um 'tropeção' do Lyon na Ligue 1, na receção ao Dijon (0-0) , disputado no passado sábado. Na véspera da deslocação ao Estádio da Luz, em partida a contar para a Liga dos Campeões, o ambiente na formação francesa está longe de ser famoso."Mesmo que queira protegê-los [aos jogadores], explicámos-lhes que têm uma parcela enorme de responsabilidade e alguns não fazem necessariamente as coisas certas", começou por explicar Jean-Michel Aulas, prosseguindo: "Se considerarmos que não estávamos na direção certa, podemos dizer que invertemos a tendência. Estávamos numa curva descendente: não havia jogo, não havia comprometimento suficiente, nem as escolhas táticas certas. Neste jogo mostrámos mais qualidade."Mas nem a melhoria registada acalmou a fúria do dirigente. "Algumas pessoas desapontam-me", reconheceu o líder do Lyon. "Não as vou nomear, eles conhecem-se a si mesmo. Na última temporada, eram os melhores nos respetivos clubes. Hoje em dia são uma sombra de si mesmos", frisou, com especial foco no médio-ofesenvio ex-Lille Thiago Mendes. "Poderá haver razões que eu desconheça para ele, e outros, precisam de assumir o problema e recuperar. Comprámo-los por ser jogadores muito bons e porque queremos que eles progridam. Mas não é só ele", rematou Aulas. Rudi Garcia, que se estreou no banco do Lyon frente ao Dijon, tem uma tarefa difícil em mãos para recuperar a equipa para o jogo decisivo para as contas do Grupo G da Liga dos Campeões.